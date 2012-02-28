Эдуарда Росселя ждут завтра в Нижнем Тагиле
28 февраля 2012, 15:53ПолитикаОльга
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Эдуарда Росселя – члена Совета Федерации ждут завтра в Нижнем Тагиле. Он посетит центр амбулаторного гемодиализа, перинатальный центр, а также встретится с представителями промышленных предприятий города и работниками бюджетной сферы.
Как отметил начальник информационно-аналитического отдела муниципалитетаГеннадий Колбин, в качестве сенатора Эдуард Россель побывает в НижнемТагиле впервые. Последний раз он приезжал в наш город в 2009-м году.Тогда Эдуард Эргартович был губернатором Свердловской области.
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