Эдуарда Росселя ждут завтра в Нижнем Тагиле

Как отметил начальник информационно-аналитического отдела муниципалитетаГеннадий Колбин, в качестве сенатора Эдуард Россель побывает в НижнемТагиле впервые. Последний раз он приезжал в наш город в 2009-м году.Тогда Эдуард Эргартович был губернатором Свердловской области.