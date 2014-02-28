Сергей Носов об инциденте с Валерием Кузьминых: в таких делах нужно «выдирать сами корни»

Сейчас данным вопросом занимаются соответствующие органы, а более конкретные данные, по словам представителей полиции, появятся после расследования уголовного дела. Сергей Носов не устает комментировать произошедшее, говоря о том, что одного раза, одного случая недостаточно для масштабного искоренения проблемы.

В один раз никто не перевоспитывается, никто не меняет свои жизненные принципы. Я предупреждал во время своей предвыборной кампании, что, если не можете избавиться от своей «зависимости», то лучше уйти. Кто-то если не понимает – дальше всё зависит от квалифицированных действий следственных органов. Кто-то замалчивает эти вещи, а мы не видим в такой позиции необходимости. Мы хотим прозрачности и открытости перед обществом отметил Сергей Носов на аппаратном совещании.

В данной ситуации ясно одно: случай с Валерием Кузьминых далеко не единственный, просто кому-то повезло больше – сигналы о вымогательствах в полицию не поступали. Это целая система, омрачающая не только город, но и страну. Именно поэтому необходимо бороться на всех уровнях. Однако нельзя одного человека делать «козлом отпущения».

К слову о козлах отпущения. Вы верите, что было всё гладко и опрятно прежде? Вот и я. Важно то, что корни остаются. Одно дело избавляться – «уволен и шито-крыто», заровнял, присыпал земелькой для внешнего вида. А чтобы с корнями выдирать, нужны и такие действия, когда во время следственных операций будут выявляться целые взаимодействующие цепочки.

Напомним, существует «Телефон доверия» для обращения граждан с целью информирования о случаях нарушения требований к служебному поведению и наличии конфликта интересов муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил - 8 (3435) 41-21-65.