Российские чиновники начнут предоставлять государству список своих сайтов и профилей в социальных сетях

При этом отмечается, что пользование мессенджерами и e-mail в список для составления госслужащими таких отчетов не входит. Также не вошли в этот список объявления в интернет-барахолках или других сайтах объявлений. Такие, например, как сайты знакомств, если в аккаунтах чиновников нет реальных фотографий и имени.