Более 30 свердловских общественных организаций будут следить за выборами президента

Соглашения подписываются с наиболее крупными организациями. Такое взаимодействие должно создать систему при организации выборов с единым содержанием, принципами и подходами, заявили в руководстве Общественной палаты Свердловской области.





К примеру, 27 февраля заключено соглашение с молодежной избирательной комиссией, с «Союзом «Чернобыль» России», Ассоциацией юристов, а также с областным объединением ветеранов и инвалидов подразделений особого риска.





Такие соглашения будут заключаться в преддверии выборов президента РФ на еженедельной основе, пишет издание «Интерфакс-Россия». Напоминаю, голосование состоится 18 марта 2018 года.