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Новости Нижнего Тагила

Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными

28 февраля 2018, 00:05Добавить новость
выборы,нарушение,политика,Россия,избиратели,избирательные участки,мониторинг,общественная палата
Члены общественной палаты рассказали, что 70% случаев, обозначенных движением «Голос» как нарушения избирательного законодательства, таковыми не являются.

Общественная палата России провела анализ карты нарушений избирательного законодательства в субъектах, составленной движением в защиту прав избирателей «Голос».

По итогам представители органа сделали заявление о том, что 70% случаев не являются нарушениями, сообщает «ТАСС».


Несколькими днями ранее представители «Голоса» обвинили движение «Волонтёров Победы» в сборе подписей за Владимира Путина. Оплачивалась работа, по мнению «Голоса», из федерального бюджета.

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