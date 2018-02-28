Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными

Общественная палата России провела анализ карты нарушений избирательного законодательства в субъектах, составленной движением в защиту прав избирателей «Голос».



По итогам представители органа сделали заявление о том, что 70% случаев не являются нарушениями, сообщает «ТАСС».



Несколькими днями ранее представители «Голоса» обвинили движение «Волонтёров Победы» в сборе подписей за Владимира Путина. Оплачивалась работа, по мнению «Голоса», из федерального бюджета.