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Новости Нижнего Тагила

Президент РФ обратится к Федеральному Собранию 1 марта

28 февраля 2018, 23:30Добавить новость
политика,Россия,Свердловская область,президент,послание,Федеральное собрание,обращение,выборы
Трансляция послания Владимира Путина к Федеральному Собранию начнется 1 марта в 14:00 по уральскому времени. Ожидается, что президент впервые в своем обращении будет использовать инфографику.

В 2018 году президент РФ выступит с обращением к Федеральному Собранию в первый день весны. Трансляция послания начнется в 14:00 по уральскому времени.

Согласно документам, появившимся на сайте Кремля, аккредитацию для присутствия на мероприятии получили 705 журналистов. При этом на предыдущем обращении президента в 2016 году были аккредитованы лишь 616 корреспондентов.

Сообщается, что в процессе своей речи президент впервые применит инфографику. В зале для этого будут установлены экраны. Кроме того, в этом году послание из традиционного Георгиевского зала Кремля было перенесено в Большой Манеж.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, в 2018 году оценка проведенной работы и обзор перспектив на будущее совпадут с предвыборной кампанией, так как Владимир Путин сейчас является также кандидатом в президенты России, пишут «РИА Новости».

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