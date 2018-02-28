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Свердловская область не попала в топ-10 регионов по качеству жизни в 2017 году
Сюжеты:
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Свердловская область не попала в топ-10 регионов по качеству жизни в 2017 году

1 марта, 00:05ПолитикаЛев Истомин
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