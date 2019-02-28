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Депутаты Нижнего Тагила утвердили новую структуру администрации города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Нижнего Тагила утвердили новую структуру администрации города

Сегодня, 11:49ПолитикаЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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