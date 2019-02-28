Депутаты Нижнего Тагила утвердили новую структуру администрации города

Согласно новой схеме, отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе перейдет из подчинения руководителя аппарата главе города. Также Владиславу Пинаеву теперь напрямую подчиняется отдел по организации работы с обращениями граждан, который ранее входил в управление по организационно-массовой работе.

Кроме того, в структуре администрации появилось управление муниципальных закупок, отдел по учёту и распределению жилья реорганизован в управление.

Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Вадим Раудштейн отметил, что его комиссия не смогла рассмотреть накануне данный вопрос из-за отсутствия кворума. При этом депутат заявил, что изменения носят косметический характер, и не повлекут увеличения бюджетного финансирования чиновников.

Я уже являюсь депутатом 15 лет, работал с четырьмя главами города, и каждый вносил какие-то изменения,пояснил коллегам Вадим Раудштейн.