Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Сегодня, 14:26ПолитикаФото: 1MI
Войска ДНР и ЛНР продвинулись еще на 19 км. Они взяли под контроль Хворостянку, Сухановку, Артем, Новый Айдар, а также блокировали райцентр Волноваха.

28 февраля войска ДНР при поддержке российских ВС продолжают развивать наступление, сообщил 28 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Войска ЛНР взяли под контроль три населенных пункта. Группировка войск ДНР, с его слов, продвинулись на 19 км.

Напомним, 24 февраля началась военная операция на Украине. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции. 28 февраля представители России и Украины встретятся для переговоров.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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