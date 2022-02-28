НАТО и Евросоюз поставят Украине летальное вооружение

В настоящее время на территории Украины проводится военная операция. Российские вооруженные силы реализуют план по демилитаризации страны. Они выводят из строя военные объекты и ведут бои с подконтрольными Киеву националистическими батальонами. На фоне заявлений отдельных представителей НАТО президент РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе ядерной триады в особый режим дежурства.