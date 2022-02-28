НАТО и Евросоюз поставят Украине летальное вооружение

По словам представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Украина получит оружие общей стоимостью 500 миллионов евро. Из них 50 миллионов евро стоит нелетальное вооружение и топливо.
Вопросы по доставке грузов до конца еще не проработаны, но уже известно, что перевалочным пунктом будет Польша. На территории этой страны размещен разгрузочный терминал.
Говоря о поставках летального вооружения, Жозеп Боррель указал, что оно включает в себя даже боевые самолеты, сообщает ТАСС. А правительство Канады отправит каски, амуницию, противогазы, бронежилеты и приборы ночного видения стоимостью 19,6 миллионов долларов.
В настоящее время на территории Украины проводится военная операция. Российские вооруженные силы реализуют план по демилитаризации страны. Они выводят из строя военные объекты и ведут бои с подконтрольными Киеву националистическими батальонами. На фоне заявлений отдельных представителей НАТО президент РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе ядерной триады в особый режим дежурства.