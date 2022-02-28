Нижний Тагил утратит побратимские отношения с чешским городом

Причиной такого шага чешская сторона назвала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этим Хеб выполняет свои партнерские обязательства перед НАТО и Европейским союзом, однако чехи все же надеются на стабилизацию ситуации на Украине, сообщает ЕАН.
Заседание Хебского горсовета состоялось 24 февраля, когда президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции, направленной на защиту населения Донбасса. Чешские депутаты сочли это вторжением и одобрили антироссийскую резолюцию. Вопрос о расторжении побратимских отношений с Нижним Тагилом они рассмотрят на очередном заседании, которое состоится 22 марта.
В настоящее время из республик Донбасса продолжается эвакуация мирных граждан. Силы ДНР и ЛНР при поддержке армейских подразделений наступают на позиции ВСУ.