Новый пункт весового контроля коммунальных отходов заработал в Нижней Туре

Новый пункт весового контроля коммунальных отходов заработал в Нижней Туре
Новый пункт весового контроля коммунальных отходов заработал в Нижней Туре
Сегодня, 12:58ПолитикаФото: Пресс-служба компании «Рифей»
Новый весовой комплекс для учета твердых коммунальных отходов запущен в Нижней Туре. Это уже 12 пункт на севере Свердловской области.

Весовая платформа имеет длину 8 метров и может выдержать вес до 40 тонн. Она показывает результаты с точностью до 20 килограмм. В комплексе имеется также система распознавания автомобильных номеров и светофоры на въезде и выезде. Спецтехника взвешивается во время следования до полигона и обратно. Это нужно для строгого учета отходов. Все полученные данные в режиме онлайн передаются в систему мониторинга, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Запуск еще одного пункта является очередным шагом к прозрачной и цивилизованной системе сбора, транспортировки и размещения отходов.

Данные замеров будут в автоматическом режиме поступать и сохраняться в специализированном программном комплексе. Это позволит максимально точно вести учет количества ТКО, которые образуются на территории северного кластера и контролировать всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

Нижняя ТураРифейТКО
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы