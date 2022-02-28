Новый пункт весового контроля коммунальных отходов заработал в Нижней Туре

Весовая платформа имеет длину 8 метров и может выдержать вес до 40 тонн. Она показывает результаты с точностью до 20 килограмм. В комплексе имеется также система распознавания автомобильных номеров и светофоры на въезде и выезде. Спецтехника взвешивается во время следования до полигона и обратно. Это нужно для строгого учета отходов. Все полученные данные в режиме онлайн передаются в систему мониторинга, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».