Новый пункт весового контроля коммунальных отходов заработал в Нижней Туре

Весовая платформа имеет длину 8 метров и может выдержать вес до 40 тонн. Она показывает результаты с точностью до 20 килограмм. В комплексе имеется также система распознавания автомобильных номеров и светофоры на въезде и выезде. Спецтехника взвешивается во время следования до полигона и обратно. Это нужно для строгого учета отходов. Все полученные данные в режиме онлайн передаются в систему мониторинга, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».
Запуск еще одного пункта является очередным шагом к прозрачной и цивилизованной системе сбора, транспортировки и размещения отходов.
Данные замеров будут в автоматическом режиме поступать и сохраняться в специализированном программном комплексе. Это позволит максимально точно вести учет количества ТКО, которые образуются на территории северного кластера и контролировать всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.