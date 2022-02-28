Переговоры России и Украины могут состояться в утренние часы 28 февраля

Встреча откладывалась несколько раз, но белорусский политолог Юрий Воскресенский уверен, что она состоится в самое ближайшее время. Причину этого он видит в опасениях украинских дипломатов и чиновников за свою безопасность, так как некоторые города Незалежной уже находятся под контролем военных подразделений России.