Переговоры России и Украины могут состояться в утренние часы 28 февраля

Встреча откладывалась несколько раз, но белорусский политолог Юрий Воскресенский уверен, что она состоится в самое ближайшее время. Причину этого он видит в опасениях украинских дипломатов и чиновников за свою безопасность, так как некоторые города Незалежной уже находятся под контролем военных подразделений России.
Чтобы не попасть в неприятности, группа поехала не напрямик, а в объезд, через территорию Польши, чтобы пересечь границу с Беларусью в районе Бреста.
Среди участников переговорного процесса со стороны Украины будут замглавы республиканского МИД, политики и высокопоставленные военнослужащие.
Российская делегация находится в Беларуси уже почти сутки. Место встречи с представителями Украины не разглашается, сообщает РИА.
Поводом к переговорам послужил конфликт на Донбассе. Вооруженные силы Украины в середине февраля этого года возобновили обстрелы тогда еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик из тяжелого вооружения. И тогда ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о признании их независимости.
В настоящее время, после признания суверенитета этих двух республик, на территории Украины проводится специальная военная операция, цель которой заключается в разоружении националистических формирований и защите жителей Донбасса.