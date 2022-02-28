Переговоры России и Украины могут состояться в утренние часы 28 февраля

Переговоры России и Украины могут состояться в утренние часы 28 февраля
Переговоры России и Украины могут состояться в утренние часы 28 февраля
Сегодня, 04:51ПолитикаФото: pixabay.com

Власти Украины согласились провести переговоры с Россией утром 28 февраля

Украинские дипломаты согласились на предложение российской делегации провести переговоры утром 28 февраля на территории Республики Беларусь.

Встреча откладывалась несколько раз, но белорусский политолог Юрий Воскресенский уверен, что она состоится в самое ближайшее время. Причину этого он видит в опасениях украинских дипломатов и чиновников за свою безопасность, так как некоторые города Незалежной уже находятся под контролем военных подразделений России.

Чтобы не попасть в неприятности, группа поехала не напрямик, а в объезд, через территорию Польши, чтобы пересечь границу с Беларусью в районе Бреста.

Среди участников переговорного процесса со стороны Украины будут замглавы республиканского МИД, политики и высокопоставленные военнослужащие.

Российская делегация находится в Беларуси уже почти сутки. Место встречи с представителями Украины не разглашается, сообщает РИА.

Поводом к переговорам послужил конфликт на Донбассе. Вооруженные силы Украины в середине февраля этого года возобновили обстрелы тогда еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик из тяжелого вооружения. И тогда ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о признании их независимости.

В настоящее время, после признания суверенитета этих двух республик, на территории Украины проводится специальная военная операция, цель которой заключается в разоружении националистических формирований и защите жителей Донбасса.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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