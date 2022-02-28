Украинская и российская делегации прибыли на переговоры в Гомельской области

Больше суток российские дипломаты ждали в Белоруссии делегацию Украины. Несмотря на обещание приехать на переговоры, сохранялась вероятность того, что в последний момент переговоры сорвутся. Ведь вместо того, чтобы поехать напрямик, украинцы двинули в объезд через Польшу. А в итоге прибыли на точку сбора на военных вертолетах Ми-8.
В состав украинской делегации вошли замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном выступлении в соцсетях выразил скептическое отношение к переговорному процессу. Но, тем не менее, поставил задачу перед своими дипломатами — настаивать на немедленном прекращении огня и отводе войск России с территории Незалежной, сообщает РИА.