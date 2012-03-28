Владимир Белов освобожден от должности. Кто теперь займется дорогами в городе?
28 марта 2012, 09:28ПолитикаЕвгения
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26 марта Глава города Валентина Исаева освободила от должности заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимира Алексеевича Белова. Основанием для увольнения В.А.Белова стало его личное заявление.
Обязанности заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству распределены между заместителем Главы Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям Ю.Г.Кузнецовым и заместителем Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В.В.Даниловым.
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