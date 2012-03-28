Владимир Белов освобожден от должности. Кто теперь займется дорогами в городе?

Обязанности заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству распределены между заместителем Главы Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям Ю.Г.Кузнецовым и заместителем Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В.В.Даниловым.