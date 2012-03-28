Владимир Белов: «Я сначала схожу в отпуск, а потом расскажу о дальнейших планах»

Сложная погодная ситуация с обильными снегопадами и гололедными явлениями требует большой сплоченности дорожных служб. Технике по очистке дорог от снега и его вывозу, работавшей в полсилы на протяжении всего зимнего периода, сейчас простаивать точно не приходится. Кроме того, таяние снега опять обнажит все ямы на тагильских дорогах, ведь, согласно народной мудрости, в России асфальт сходит вместе со снегом. А это, конечно, опять вызовет широкий общественный резонанс.

Обязанности Владимира Белова, связанные с контролем городского хозяйства, взял на себя заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Вячеслав Данилов. Сейчас не известно, появится ли до конца срока полномочий главы города у Валентины Исаевой новый заместитель по городскому хозяйству и строительству, передает информационное агентство «Все новости».

Как комментирует ситуацию заместитель министра транспорта и дорожного строительства Свердловской области Александр Сидоренко, это не связано с его недавним прибытием в Нижний Тагил, кроме того, все подобные вопросы органы местного самоуправления должны решать самостоятельно без вмешательства со стороны министерства.

Сам Владимир Алексеевич говорит, что уходит в отпуск, и комментировать причины своей отставки и возможные кандидатуры на этот пост не намерен.

Я вообще никогда не обсуждал такие проблемы. Планы на будущее у меня, конечно же, есть. Вот схожу в отпуск, а потом уже буду рассказывать о возможных перспективах отметил Владимир Белов.