В Нижнем Тагиле назначен новый куратор сельских территорий
28 марта 2014, 14:40Политикаpract@tagilcity.ru
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Прежнего проводили на пенсию.
Территориальное управление Нижнего Тагила возглавил Андрей Парамонов, ранее руководивший администрацией села Покровского, передают местные СМИ. Прежнего руководителя подразделения Василия Шарова проводили на пенсию.
Как передает «Уралинформбюро», территориальное управление координирует деятельность администраций 7 сельских поселений, находящихся под управлением Нижнего Тагила. Ранее структура подчинялась напрямую мэру Сергею Носову, однако теперь ее работу будет курировать руководитель администрации, выходец с УВЗ Андрей Ленда.
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