В Нижнем Тагиле назначен новый куратор сельских территорий

Как передает «Уралинформбюро», территориальное управление координирует деятельность администраций 7 сельских поселений, находящихся под управлением Нижнего Тагила. Ранее структура подчинялась напрямую мэру Сергею Носову, однако теперь ее работу будет курировать руководитель администрации, выходец с УВЗ Андрей Ленда.