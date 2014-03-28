В Украине прекратили трансляцию российских телеканалов

Нацсовет просит признать не соответствующими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении программы «Первого канала», РТР-Планета, Россия-24 и НТВ и потому запретить «ретрансляции программ указанных российских вещателей в многоканальных сетях на территории Украины». В ведомстве не конкретизируют, какие именно положения упомянутой конвенции и законов нарушают российские новостные программы, но повод для отключения указан: якобы, рассказывая без прикрас о событиях на Украине, они распространяют «манипулятивную информацию, которая направлена на разжигание вражды между российским и украинским народами, обострение отношений между ними, унижение национального достоинства украинского народа».

Если следовать логике Нацсовета, то украинские новостные программы, в которых россиян иначе как оккупантами и врагами не называют, а любая информация о России подается только с негативными комментариями, - работают на мир и дружбу.

Иск основывается на заключении экспертов из Института журналистики Киевского государственного университета и Института государства и права. Ученые мужи не нашли в желании ограничить доступ украинцев к информации ничего противозаконного, и пять страниц заключения легко сводятся к простой рекомендации - «если очень хочется, то можно».

Не менее абсурдной выглядит и ситуация, когда запретить доступ гражданам к информации требуют журналисты: заместитель нынешнего секретаря Совбеза Виктория Сюмар, добивавшаяся запрета российских телеканалов, до «еврореволюции» возглавляла журналистскую правозащитную организацию «Институт массовой информации». Эта структура работала на западные гранты и вместе с еще несколькими похожими конторами занималась защитой свободы слова на Украине, попутно форматируя информационное пространство. Причем ее коллегой и соратницей была скандально известная журналистка Татьяна Черновол, которая сегодня руководит так называемым антикоррупционным бюро. Поэтому не стоит удивляться, что ни один из украинских телеканалов, известных журналистов или медиаменеджеров не осудил запрет, равно как до сих пор не потребовал возвращения в должность своего коллеги Александра Пантелеймонова, избитого и выброшенного из профессии депутатами из «Свободы».

Российские телеканалы выдавливают из украинского эфира настойчиво: с требованиями проверить их на предмет «подрыва национальной безопасности» обращались в Службу безопасности Украины (СБУ) депутаты Рады от «Свободы» и «Батькивщины». Этой теме за месяц было посвящено два заседания, вслед за которыми следовали категорические требования Нацсовета к провайдерам об отключении российских каналов.