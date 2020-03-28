Мишустин приказал закрыть границы России

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Председатель правительства России Михаил Мишустин отдал распоряжение о закрытии границ страны, сообщает РБК. Исключения составят лишь некоторые случаи, к примеру для граждан ЛНР и ДНР с российскими паспортами.
Сюжеты: Коронавирус
С 30 марта 2020 года будет ограничено передвижение через пограничные пункты государственной границы Российской Федерации, как транспортные, так и пешеходные.
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