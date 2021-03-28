Молекулу коронавируса взорвали в екатеринбургском баре

Год назад, постановлением премьера Михаила Мишустина с 28 марта приостановлена работа предприятий общественного питания. Все рестораны, кафе и бары были закрыты. В Свердловской области открытие мест питания произошло спустя три месяца в формате открытых кафе.
Ночью 28 марта 2021 года в баре «Огонек» в Екатеринбурге, в память об этом взорвали торт в виде молекулы COVID-19, сообщает Е1.
Мы хотим, чтобы этот взрыв стал символом освобождения от этой заразы по всему миру. Взрывные работы осуществлены при помощи профессионального взрывотехника,объясняет Евгений Кексин, ресторатор кафе «Огонек».
Напомним, почти 75 тысяч свердловчан выздоровело от COVID-19 с начала пандемии.