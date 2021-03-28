Такси с матерью и ребенком въехало в столб в Екатеринбурге

Такси с матерью и ребенком въехало в столб в Екатеринбурге

Сегодня, 12:26ПолитикаФото: pixabay.com
В районе Уктуса в Екатеринбурге водитель такси въехал в столб. В салоне находились мама с дочкой.

Происшествие случилось 28 марта около 7 часов утра по адресу Самолетная, 110, к. 1. За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель. Автомобиль Almera двигался со стороны улицы Щербакова в сторону Южного проезда, сообщает Е1.

Не справившись с управлением, мужчина наехал на столб освещения. В результате аварии госпитализированы 30-летняя женщина и 7-летняя девочка. Они ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности из-за того, что они не работали. У женщины диагностировано сотрясение головного мозга, у ребенка травма голени.

По словам водителя, навстречу движущемуся такси ехала другая машина, при приближении встречное авто сделал маневр в сторону Almera. Он пытался уйти от столкновения, но машину занесло в столб. Однако пассажирка эту версию опровергает.

Напомним, пожилая женщина пострадала при столкновении двух такси в Екатеринбурге.

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