Такси с матерью и ребенком въехало в столб в Екатеринбурге

Не справившись с управлением, мужчина наехал на столб освещения. В результате аварии госпитализированы 30-летняя женщина и 7-летняя девочка. Они ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности из-за того, что они не работали. У женщины диагностировано сотрясение головного мозга, у ребенка травма голени.