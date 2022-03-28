Актер Уилл Смит может лишиться “Оскара” из-за инцидента с Крисом Роком

Согласно принятому в 2017 году регламенту, церемонии вручения кинематографической премии “Оскар”, должна проходить без каких-либо фактов насилия. Однако Смит нарушил этот регламент, ударив ведущего мероприятия за неудачную шутку о его супруге. Последствия инцидента могут иметь для актера не самые приятные последствия в виде лишения награды.