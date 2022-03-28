Актер Уилл Смит может лишиться “Оскара” из-за инцидента с Крисом Роком

Актер Уилл Смит может лишиться “Оскара” из-за инцидента с Крисом Роком
Актер Уилл Смит может лишиться “Оскара” из-за инцидента с Крисом Роком
Сегодня, 21:57ПолитикаФото: pxhere.com
Голливудская звезда Уилл Смит может потерять заветную статуэтку премии “Оскар”, полученную по итогам 94-й церемонии вручения престижной награды, из-за конфликта с ведущим мероприятия. 

Как пишут “Народные новости”, ведущий мероприятия комик Крис Рок, неудачно высказался о прическе жены номинанта на премию Уилла Смита, за что тот, недолго думая, подошел к нему и дал пощечину.

Согласно принятому в 2017 году регламенту, церемонии вручения кинематографической премии “Оскар”, должна проходить без каких-либо фактов насилия. Однако Смит нарушил этот регламент, ударив ведущего мероприятия за неудачную шутку о его супруге. Последствия инцидента могут иметь для актера не самые приятные последствия в виде лишения награды.

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