Актер Уилл Смит может лишиться “Оскара” из-за инцидента с Крисом Роком

Как пишут “Народные новости”, ведущий мероприятия комик Крис Рок, неудачно высказался о прическе жены номинанта на премию Уилла Смита, за что тот, недолго думая, подошел к нему и дал пощечину.
Согласно принятому в 2017 году регламенту, церемонии вручения кинематографической премии “Оскар”, должна проходить без каких-либо фактов насилия. Однако Смит нарушил этот регламент, ударив ведущего мероприятия за неудачную шутку о его супруге. Последствия инцидента могут иметь для актера не самые приятные последствия в виде лишения награды.