Тюменские парламентарии заставят пешеходов светиться
Вечерние прогулки по обочинам дорог без световозвращающих элементов будут караться штрафом.
Депутаты Тюменской облдумы выступи с новой инициативой, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Как сообщили в региональном парламенте, народные избранники направят обращение в Правительство РФ с просьбой внести поправку в Правила дорожного движения. Новая норма вменит в обязанность пешеходам иметь при себе предметы со световозвращающими элементами при движении по обочинам в темное время суток.
Следующим шагом, по мнению законодателей, должно стать введение административной ответственности за нарушение этой нормы.
Возможные пути сокращения числа ДТП обсуждались 26 апреля 2012 года на форуме, организованном облдумой совместно с региональным правительством и Тюменским государственным нефтегазовым университетом.
Депутаты отметили, что ежегодно власти всех уровней увеличивают объем средств, выделяемых на строительство и содержание автомобильных дорог, укрепление материально-технической базы ГИБДД, приобретение средств видеофиксации. Однако этих мер недостаточно для решения проблемы. В 2011 году на дорогах Тюменской области погибло 310 человек. В том числе, аварии унесли жизни 12 детей.