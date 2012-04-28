Тюменские парламентарии заставят пешеходов светиться

Депутаты Тюменской облдумы выступи с новой инициативой, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Как сообщили в региональном парламенте, народные избранники направят обращение в Правительство РФ с просьбой внести поправку в Правила дорожного движения. Новая норма вменит в обязанность пешеходам иметь при себе предметы со световозвращающими элементами при движении по обочинам в темное время суток.

Следующим шагом, по мнению законодателей, должно стать введение административной ответственности за нарушение этой нормы.

Возможные пути сокращения числа ДТП обсуждались 26 апреля 2012 года на форуме, организованном облдумой совместно с региональным правительством и Тюменским государственным нефтегазовым университетом.