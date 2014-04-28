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Нижнетагильские коммунисты провели политдень о событиях на Украине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские коммунисты провели политдень о событиях на Украине

28 апреля 2014, 13:00Политикаpract2@tagilcity.ru
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