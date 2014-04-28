Нижнетагильские коммунисты провели политдень о событиях на Украине
28 апреля 2014, 13:00Политикаpract2@tagilcity.ru
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Нижнетагильские коммунисты проведи политдень. 26 апреля в доме политпросвещения города перед собравшимися активистами и сторонниками партии из близлежащих районов и округов выступили философы, историки и партийные руководители.
Выступил уральский философ-марксист, автор ряда монографий Андрей Коряковцев с аналитикой происходящих на Украине событий.
Активист Екатеринбургского горкома КПРФ, кандидат исторических наук Александр Ладыгин рассказал участникам об уроках украинских событий для левой оппозиции.
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