Глава Нижнего Тагила Сергей Носов исключил свое участие в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу (ВИДЕО)

Напомним, накануне источники Ura.ru в Правительстве Свердловской области сообщили, что такой сильной «тройки» у партии в области еще не было. Однако сегодня в администрации города Сергей Носов сделал заявление, опровергающее его участие в ближайших выборах.

Нынешняя ситуация направлена на то, чтобы дать возможность притока новой свежей крови в политическую жизнь страны. Нынешняя ситуация призвана дать возможность новым людям проявить себя. Нынешняя ситуация должна дать возможность новым идеям появится. И здесь, наверно, на своем месте, на месте главы города, мы делаем все, чтобы на самом высоком уровне организовать проведение Праймериз прежде всего. И я уверен, что тагильчане на этом предварительном голосовании, внутрипартийном предварительном голосовании, выберут наиболее достойных. И этих более достойных, конечно, в дальнейшем будем поддерживать теми средствами и способами, которые разрешены законами Российской Федерации.

Сергей Носов высказал свое недовольство тем, что кто-то манипулируем его именем во время агитации.

Я хотел бы сказать, что никаких лозунгов, типа «Я на Праймериз иду после голосования с Носовым» или «Глава города поддерживает меня», на данный момент быть не может, потому что это не соответствует действительности. Моя задача сегодня - дать возможность тагильчанам посмотреть на людей, оценить искренность, оценить профессионализм, оценить желание работать для Тагила и для всей страны.