Игорь Холманских предложил Евгению Ройзману не участвовать в губернаторских выборах

27 апреля Игорь Холманских встретился с Евгением Ройзманом, чтобы обсудить участие главы Екатеринбурга на губернаторских выборах, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Как сообщает «Накануне.ru», полномочный представитель Президента России посоветовал Ройзману не принимать участие в выборах. При этом Холманских ничего не предложил градоначальнику взамен.

Глава города заявил: если он сумеет пройти фильтр, то выиграет на выборах. В Свердловской области установлен один из самых высоких муниципальных фильтров — 7,9%. Как считают политологи, факт встречи с полпредом говорит о серьезных намерениях Евгения Ройзмана.