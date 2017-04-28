Игорь Холманских предложил Евгению Ройзману не участвовать в губернаторских выборах
28 апреля 2017, 14:20Политика
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Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Холманских обсудил с главой Екатеринбурга Ройзманом тему выдвижения градоначальника на должность губернатора Свердловской области.
27 апреля Игорь Холманских встретился с Евгением Ройзманом, чтобы обсудить участие главы Екатеринбурга на губернаторских выборах, которые состоятся 10 сентября 2017 года.
Как сообщает «Накануне.ru», полномочный представитель Президента России посоветовал Ройзману не принимать участие в выборах. При этом Холманских ничего не предложил градоначальнику взамен.
Глава города заявил: если он сумеет пройти фильтр, то выиграет на выборах. В Свердловской области установлен один из самых высоких муниципальных фильтров — 7,9%. Как считают политологи, факт встречи с полпредом говорит о серьезных намерениях Евгения Ройзмана.
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