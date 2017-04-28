Спикер Заксобрания Свердловской области: в Нижнем Тагиле нет предпосылок для отмены выборов мэра

Как пишет «Федерал пресс» , Бабушкина на прошедшей недавно пресс-конференции отметила, что она не видит оснований менять устоявшуюся систему выборов в муниципалитете.

При этом Бабушкина заметила, что на губернаторских выборах стоит сохранить муниципальный фильтр, так как при имеющемся проценте потенциально готового придти на выборы населения, принять участие в голосовании могут не более десяти кандидатов.