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Спикер Заксобрания Свердловской области: в Нижнем Тагиле нет предпосылок для отмены выборов мэра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спикер Заксобрания Свердловской области: в Нижнем Тагиле нет предпосылок для отмены выборов мэра

28 апреля 2017, 11:30Политика
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