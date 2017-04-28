Спикер Заксобрания Свердловской области: в Нижнем Тагиле нет предпосылок для отмены выборов мэра
28 апреля 2017, 11:30Политика
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Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что на текущий момент предпосылок для отмены прямых выборов в Нижнем Тагиле нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет «Федерал пресс», Бабушкина на прошедшей недавно пресс-конференции отметила, что она не видит оснований менять устоявшуюся систему выборов в муниципалитете.
При этом Бабушкина заметила, что на губернаторских выборах стоит сохранить муниципальный фильтр, так как при имеющемся проценте потенциально готового придти на выборы населения, принять участие в голосовании могут не более десяти кандидатов.
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