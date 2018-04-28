Экс-депутат тагильской думы Вячеслав Горячкин стал замдиректора ГЛК «Гора Белая»

Об этом СМИ сообщили сотрудники комплекса. Однако до сих пор новый член команды не был представлен коллективу. Тем не менее, он находится в должности около двух недель.

Вячеслав Горячкин подтвердил своё назначение в беседе с редакцией АН «Между строк». Экс-депутат отметил, что с осени он нигде не работал, а лишь выбирал своё будущее место работы. Предложения приходили к нему из других городов и даже областей, однако Горячкин предпочёл остаться в Нижнем Тагиле.