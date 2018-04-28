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Новости Нижнего Тагила

Экс-депутат тагильской думы Вячеслав Горячкин стал замдиректором ГЛК «Гора Белая»

28 апреля 2018, 07:30Добавить новость
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Бывший депутат городской думы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин получил новую должность. Теперь он будет трудиться заместителем директора по административно-хозяйственной части на ГЛК «Гора Белая».

Об этом СМИ сообщили сотрудники комплекса. Однако до сих пор новый член команды не был представлен коллективу. Тем не менее, он находится в должности около двух недель.

Вячеслав Горячкин подтвердил своё назначение в беседе с редакцией АН «Между строк». Экс-депутат отметил, что с осени он нигде не работал, а лишь выбирал своё будущее место работы. Предложения приходили к нему из других городов и даже областей, однако Горячкин предпочёл остаться в Нижнем Тагиле.

Напомним, осенью Горячкин уволился с НТЗМК, где он трудился директором по персоналу. На предприятии систематически задерживали зарплату, однако от комментариев по этому поводу Горячкин отказывался. В 2016 году его отец Алексей Горячкин был осуждён на 10 лет за распространение наркотиков. В 2017 году на праймериз Вячеслав Горячкин не получил поддержку коллег и проиграл Игорю Темнову.

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