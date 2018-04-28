Экс-депутат тагильской думы Вячеслав Горячкин стал замдиректором ГЛК «Гора Белая»

Об этом СМИ сообщили сотрудники комплекса. Однако до сих пор новый член команды не был представлен коллективу. Тем не менее, он находится в должности около двух недель.



Вячеслав Горячкин подтвердил своё назначение в беседе с редакцией АН «Между строк». Экс-депутат отметил, что с осени он нигде не работал, а лишь выбирал своё будущее место работы. Предложения приходили к нему из других городов и даже областей, однако Горячкин предпочёл остаться в Нижнем Тагиле.



Напомним, осенью Горячкин уволился с НТЗМК, где он трудился директором по персоналу. На предприятии систематически задерживали зарплату, однако от комментариев по этому поводу Горячкин отказывался. В 2016 году его отец Алексей Горячкин был осуждён на 10 лет за распространение наркотиков. В 2017 году на праймериз Вячеслав Горячкин не получил поддержку коллег и проиграл Игорю Темнову.