Сидим дома? Тагильский юрист рассказала о правилах во время пропускного режима

С 1 по 10 мая в Нижнем Тагиле, как и в некоторых других городах Свердловской области, будет действовать пропускной режим, во время которого жители обязаны иметь при себе справку с места работы в случае перемещения по улицам. Как отмечает Малахова, на сегодняшний день не представляется возможным выделить отличия пропускного режима от нынешнего положения, поскольку на данный момент никаких соответствующих документов Правительством Свердловской области не принято.

Последнее изменение имело место 21.04.2020 года — Указ № 195 от 21.04.2020 года — изменения не связаны с «пропускным режимом». Следовательно, сегодня ничего законодательно не изменилось,сообщает юрист.

Что касается выдачи справок сотрудникам, работодатель обязан соблюдать требования указа губернатора Свердловской области, а именно, обеспечить работника документами, необходимыми для следования к месту исполнения трудовых обязанностей и от места работы к месту жительства, информирует юрист. Если работодатель не предоставляет такой документ, сотрудник вправе не выходить на работу, известив об этом работодателя.

Извещение должно быть в письменной форме и направлено на юридический адрес работодателя посредством почтовой связи. При этом, невыход работника на работу вследствие непредставления работодателем указанного выше документа не будет являться дисциплинарным проступком,сообщает Малахова.

Сотрудники организаций, ограничивших свою деятельность, смело могут посещать место работы при наличии справки. Например, работники косметологических и массажных кабинетов. Их работа ограничена на период режима самоизоляции, однако им не запрещено оказывать иную деятельность. В частности, деятельность по уборке помещений или обучению сотрудников.

Специалист также отметила, что поездки на дачу не находятся под запретом.

Указ губернатора гражданам предписывает не покидать места проживания (пребывания), под которыми понимается не только место постоянного проживания, но и временного. Дача относится к месту временного проживания (пребывания),рассказала Малахова.

Кроме того, указом губернатора не ограничена садоводческая деятельность. А добраться до дачи и огорода можно на общественном транспорте, если в семье нет автомобиля.

По словам юриста, гражданин имеет право не только посещать место работы, ближайший магазин или дачу, но и осуществлять иную деятельность, не ограниченную нормативно-правовым актом, например, ходить к родственникам или в парикмахерскую. Также разрешено выйти из дома, чтобы отвести ребенка к родственникам, если родители работают. Не ограничена деятельность по уходу за родственниками.

Но за посещение непродовольственных магазинов можно получить штраф.

Деятельность непродовольственных магазинов на 27.04.2020 года ограничена, с учетом изложенного, следование в непродовольственный магазин не может являться причиной, освобождающей от ответственности (есть риск наложения штрафа),сказала Малахова.