Тагильская поликлиника № 3 подала заявку в Минздрав на финансирование капремонта

Напомним, вчера стало известно, что в ходе проверки Роспотребнадзора, которая проходила в марте этого года, в Нижнетагильской городской поликлинике № 3 было обнаружено 63 нарушения, среди которых: проблемы с медицинскими книжками сотрудников, с отчётными документами, а также многочисленные недочёты в эксплуатации медицинского оборудования.

Главный врач поликлиники Лариса Запольская пояснила, что проверка не носила ни экстренный, ни целевой характер, а также не была связана с пандемией коронавируса. По словам врача, проверкой был охвачен четырехлетний период — с 2017 по 2020 годы, а значительный объём предписаний Роспотребнадзора, вынесенных в марте, и не требующих значительных финансовых затрат, был устранен в ходе проверки. В том числе, проведен косметический ремонт стен коридора третьего этажа. Также в местах с недостаточной освещенностью были заменены лампы на более мощные, а в санитарные книжки медицинских работников вносятся записи в соответствии с документами о проведенной вакцинации.

В ходе проверки проведено более 130 лабораторных испытаний, подтвердивших надлежащую санитарно-эпидемиологическую среду при осуществлении деятельности. Отдельные замечания устранены в ходе проверки,заверила главврач.

Остальные, указанные в предписании мероприятия, будут выполнены в срок, отмечает Запольская. Однако главврач пояснила, что отмеченные в предписании дефекты окон требуют привлечения значительных средств.

Подана заявка на финансирование капитального ремонта в Министерство здравоохранения Свердловской области,заявила Лариса Запольская.