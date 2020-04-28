Тагильская поликлиника № 3 подала заявку в Минздрав на финансирование капремонта
Нижнетагильская поликлиника № 3 подала заявку в Министерство здравоохранения на финансирование капитального ремонта, рассказала TagilCity.ru главный врач медучреждения Лариса Запольская.
Напомним, вчера стало известно, что в ходе проверки Роспотребнадзора, которая проходила в марте этого года, в Нижнетагильской городской поликлинике № 3 было обнаружено 63 нарушения, среди которых: проблемы с медицинскими книжками сотрудников, с отчётными документами, а также многочисленные недочёты в эксплуатации медицинского оборудования.
Главный врач поликлиники Лариса Запольская пояснила, что проверка не носила ни экстренный, ни целевой характер, а также не была связана с пандемией коронавируса. По словам врача, проверкой был охвачен четырехлетний период — с 2017 по 2020 годы, а значительный объём предписаний Роспотребнадзора, вынесенных в марте, и не требующих значительных финансовых затрат, был устранен в ходе проверки. В том числе, проведен косметический ремонт стен коридора третьего этажа. Также в местах с недостаточной освещенностью были заменены лампы на более мощные, а в санитарные книжки медицинских работников вносятся записи в соответствии с документами о проведенной вакцинации.
В ходе проверки проведено более 130 лабораторных испытаний, подтвердивших надлежащую санитарно-эпидемиологическую среду при осуществлении деятельности. Отдельные замечания устранены в ходе проверки,заверила главврач.
Остальные, указанные в предписании мероприятия, будут выполнены в срок, отмечает Запольская. Однако главврач пояснила, что отмеченные в предписании дефекты окон требуют привлечения значительных средств.
Подана заявка на финансирование капитального ремонта в Министерство здравоохранения Свердловской области,заявила Лариса Запольская.
Напомним, в конце марта стало известно, что Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика двух аппаратов искусственной вентиляции легких для городской поликлиники № 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 1,3 миллиона рублей. В поликлинике тогда заявили, что приобретение аппарата ИВЛ не связано с распространением коронавируса. Однако как сегодня пояснила Лариса Запольская, данная закупка проводится в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» для оснащения мобильных бригад в новой для Нижнего Тагила деятельности по паллиативной медицинской помощи на дому, и с пандемией коронавируса не связана.