Рощупкин баллотировался на праймериз «Единой России» в ЗакСо Свердловской области

Рощупкин баллотировался на праймериз «Единой России» в ЗакСо Свердловской области

Рощупкин баллотировался на праймериз «Единой России» в ЗакСо Свердловской области

Сегодня, 18:32
Политика
Фото: официальный сайт АО "НПК Уралвагонзавод"
Исполнительный директор АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин подал документы на участие в праймериз «Единой России».

Он будет бороться за место кандидата партии по Дзержинскому одномандатному округу, а также в Законодательном собрании Свердловской области.

Если кандидат победит, то это будет его третий срок, так как он выигрывал в 2012 и 2016 годах.

Напомним, документы на праймериз также подали депутат Молодежного парламента Дмитрий Арды, исполнительный директор АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин подал документы на участие в праймериз «Единой России», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько, а также бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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