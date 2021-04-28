Рощупкин баллотировался на праймериз «Единой России» в ЗакСо Свердловской области

Он будет бороться за место кандидата партии по Дзержинскому одномандатному округу, а также в Законодательном собрании Свердловской области.
Если кандидат победит, то это будет его третий срок, так как он выигрывал в 2012 и 2016 годах.
Напомним, документы на праймериз также подали депутат Молодежного парламента Дмитрий Арды, исполнительный директор АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин подал документы на участие в праймериз «Единой России», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Бидонько, а также бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.