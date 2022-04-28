Гордума Нижнего Тагила решила прекратить досрочно полномочия депутата Романова

Ленинская прокуратура Нижнего Тагила потребовала лишить депутат полномочий. Владимир Антонов предложил решение поддержать. Он отметил, что каждый сотрудник, который замещает муниципальные должности, обязан предоставлять данные о своих доходах и имуществе, а также супругов и совершеннолетних детей. Все депутаты, кроме Романова, данное требование выполнили.