Гордума Нижнего Тагила решила прекратить досрочно полномочия депутата Романова

Ленинская прокуратура Нижнего Тагила потребовала лишить депутат полномочий. Владимир Антонов предложил решение поддержать. Он отметил, что каждый сотрудник, который замещает муниципальные должности, обязан предоставлять данные о своих доходах и имуществе, а также супругов и совершеннолетних детей. Все депутаты, кроме Романова, данное требование выполнили.
В материалах проект решения думы. Вынесено решение прекратить досрочно полномочия депутата Романова в связи с неисполнением обязанностей. Прошу поддержать, заявил Антонов.
С ним согласился председатель гордумы Вадим Раудштейн.
Данное решение безальтернативно. В случае непредоставления информации о доходах его можно только лишить полномочий, заявил председатель НТГД Вадим Раудштейн.
Решение вступило в силу немедленно. 21 депутат из 22 присутствующих проголосовал за прекращение полномочий.