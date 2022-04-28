Гордума Нижнего Тагила решила прекратить досрочно полномочия депутата Романова

Гордума Нижнего Тагила решила прекратить досрочно полномочия депутата Романова
Гордума Нижнего Тагила решила прекратить досрочно полномочия депутата Романова
Сегодня, 10:46ПолитикаФото: личная страница Кирилла Романова Вконтакте
Депутат городской думы Нижнего Тагила был досрочно лишен мандата. Причиной стало непредоставление информации о доходах до 1 апреля 2022 года.

Ленинская прокуратура Нижнего Тагила потребовала лишить депутат полномочий. Владимир Антонов предложил решение поддержать. Он отметил, что каждый сотрудник, который замещает муниципальные должности, обязан предоставлять данные о своих доходах и имуществе, а также супругов и совершеннолетних детей. Все депутаты, кроме Романова, данное требование выполнили.

В материалах проект решения думы. Вынесено решение прекратить досрочно полномочия депутата Романова в связи с неисполнением обязанностей. Прошу поддержать, заявил Антонов.

С ним согласился председатель гордумы Вадим Раудштейн.

Данное решение безальтернативно. В случае непредоставления информации о доходах его можно только лишить полномочий, заявил председатель НТГД Вадим Раудштейн.

Решение вступило в силу немедленно. 21 депутат из 22 присутствующих проголосовал за прекращение полномочий.

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