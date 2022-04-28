Политики осудили Соловьева за название Екатеринбурга «центром мерзотной либероты»

Политики осудили Соловьева за название Екатеринбурга «центром мерзотной либероты»
Политики осудили Соловьева за название Екатеринбурга «центром мерзотной либероты»
Сегодня, 08:23ПолитикаФото: официальный сайт Екатеринбурга
Телеведущего Владимира Соловьева осудили уральские политики за наезд на Екатеринбург как на «центр мерзотной либероты». 

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что у Соловьева есть одно плохое прозвище, которое не зря к нему прилепилось.

Сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель уверен, что телеведущему стоит подумать об исправлении ситуации. Он считает, что телеведущий погорячился, когда сказал такое. По мнению Росселя, Соловьев оскорбил уральцев и должен понять, что именно он сказал.

Урал — опорный край державы. Десятки тысяч танков, миллионы снарядов из Свердловской области поставляли на фронт в годы Великой Отечественной войны. 400 тысяч уральцев не вернулись с войны. Я не понимаю, как можно такие заявления делать, заявил Россель.

Он также добавил, что олигархи местные никуда не делись и находятся в стране. Если кто-то и уехал, отмечает сенатор, то, вероятно, по семейным обстоятельствам.

Заявление Соловьева не удивило депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева. Однако он обратил внимание на реакцию полпреда в УрФО Владимира Якушева. Он отметил, что политик не заступился за уральцев, а подыграл ему. По мнению Киселева, Якушев приравнял патриотизм к милитаризму, пишет Е1.

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев утром 26 апреля в прямом эфире во время разговора с полпредом Якушевым решил высказаться о Екатеринбурге. Он назвал его «центром мерзотной либероты» и заявил, что все олигархи уезжают. Это уже не первое такое высказывание Соловьева. В 2019 году он назвал Екатеринбург «городом бесов».

Сюжеты:
Новости УрФО
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Эдуард РоссельЕвгений РойзманВладимир Соловьев
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