Политики осудили Соловьева за название Екатеринбурга «центром мерзотной либероты»

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев утром 26 апреля в прямом эфире во время разговора с полпредом Якушевым решил высказаться о Екатеринбурге. Он назвал его «центром мерзотной либероты» и заявил, что все олигархи уезжают. Это уже не первое такое высказывание Соловьева. В 2019 году он назвал Екатеринбург «городом бесов».