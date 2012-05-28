Александра Мишарина вывели из генсовета партии «Единая Россия»

Его заклятый друг Игорь Баринов это кресло, напротив, сохранил. Присоединился к нему и еще один свердловский депутат — Виктор Шептий, возглавляющий среднеуральскую ячейку партии власти.

Также в генсовет попали депутат Госдумы Александр Петров и бывший парламентарий, а ныне простой девелопер Зелимхан Муцоев. В состав президиума генсовета вошли 27 человек. Условным свердловчанином из них можно считать лишь Франца Клинцевича.