Александра Мишарина вывели из генсовета партии «Единая Россия»
28 мая 2012, 13:53ПолитикаВалерия Лошкарева
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Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин по итогам субботнего съезда партии «Единая Россия» выведен из состава ее генерального совета.
Его заклятый друг Игорь Баринов это кресло, напротив, сохранил. Присоединился к нему и еще один свердловский депутат — Виктор Шептий, возглавляющий среднеуральскую ячейку партии власти.
Также в генсовет попали депутат Госдумы Александр Петров и бывший парламентарий, а ныне простой девелопер Зелимхан Муцоев. В состав президиума генсовета вошли 27 человек. Условным свердловчанином из них можно считать лишь Франца Клинцевича.
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