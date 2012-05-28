Холманских вошёл в состав Совбеза РФ
28 мая 2012, 12:13ПолитикаЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских стал членом Совбеза России. Указ «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации» президент РФ Владимир Путин подписал в минувшую субботу, 26 мая, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, Путин стал председателем Совета Безопасности. Секретарем Совбеза РФ переназначен Николай Патрушев.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей