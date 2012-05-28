Холманских вошёл в состав Совбеза РФ

Холманских вошёл в состав Совбеза РФ

Представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских стал членом Совбеза России. Указ «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации» президент РФ Владимир Путин подписал в минувшую субботу, 26 мая, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно указу, Путин стал председателем Совета Безопасности. Секретарем Совбеза РФ переназначен Николай Патрушев. © Областная газета

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