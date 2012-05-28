Тагильчане завтра поедут на инаугурацию нового губернатора. Кто в списке?
28 мая 2012, 18:14ПолитикаВалерия Лошкарева
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Политическая элита Нижнего Тагила, и люди, влияющие на судьбу города, отправятся на инаугурацию нового губернатора региона.
На торжество, которое, как ожидается, состоится завтра в здании Заксобрания Свердловской области, по данным агентства «Ура.Ру» приглашены 84 человека. По меньшей мере, 7 из них имеют отношение к Нижнему Тагилу.
Так, «Ура.Ру» сообщает, что приглашения получили мэр Валентина Исаева, лидер нижнетагильских единороссов и спикер городской думы Александр Маслов, полпред в УрФО Игорь Холманских, депутат Госдумы Валерий Якушев, гендиректор УВЗ Олег Сиенко, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, председатель совета директоров «Евраз Групп С.А» Александр Фролов.
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