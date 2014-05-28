Вместе сможем все! Уральские абоненты «МегаФона» могут спасти детскую жизнь

Почти полтора года маленькая Настя Носкова борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Девочка уже перенесла 9 курсов химиотерапии. Раковая опухоль опасно расположена, она буквально обволакивает крупные сосуды бедра и паховой области. Насте необходима операция, которую готовы провести немецкие доктора. Мы искренне надеемся, что совместными усилиями нам удастся помочь ребенку отметила руководитель детского благотворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова.

Мы верим и знаем, что людям небезразлична судьба больных детей, нуждающихся в медицинской помощи. Дети – это наше будущее, и в наших руках дать шанс на дальнейшую жизнь больным малышам. Об этом нужно помнить не только в День защиты детей - в любое время абоненты «МегаФона», отправив SMS-сообщение, могут подарить надежду на спасение жизни ребенка сообщила директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Людмила Столярова.

На оплату операции и лечения в немецкой клинике малышке необходимо 1,95 млн рублей. Чтобы помочь девочке, абоненты «МегаФона» могут отправлять SMS-сообщения с любым текстом на номер 000777. Стоимость одного сообщения — 44,99 рублей с НДС.

31 мая 2014 года с 11:00 до 16:00 в Екатеринбурге у входа в ТРЦ «Гринвич» со стороны улиц Вайнера - Радищева состоится акция по сбору денежных средств на лечение Насти Носковой, а также подгузников для малышей из детских домов, больниц и домов ребенка Свердловской области. Информационные партнеры мероприятия - газета «Аргументы и Факты» и радиостанция «Радио Дача». Возможность помочь есть у каждого из нас. Присоединяйтесь и оставьте свой след в истории добрых дел!

Подробная информация о состоянии Насти Носковой и отчеты о собранных средствах на сайте благотворительного детского фонда «Мы вместе» http://fond-vmeste.ru/.