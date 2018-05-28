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Новости Нижнего Тагила

Глава Серова Елена Бердникова подала в отставку

28 мая 2018, 21:55Добавить новость
Свердловская область,Серов,мэр,Елена Бердникова,отставка,глава,дума,должность,пост
Сегодня, 28 мая, в отставку подала глава Серова Елена Бердникова.

По сообщению газеты «Глобус», о своей отставке Бердникова, которая возглавляла ГО в течение шести лет, заявила на рабочем совещании. 29 мая пройдет заседание Думы Серова. На нем депутаты могут принять отставку и объявят конкурс на замещение должности мэра.

 Решение было принято довольно давно, но я считала своим долгом отработать, поскольку именно с сегодняшнего числа вышел заместитель главы администрации, который наряду с главой обладает правом подписи финансовых документов, -- сообщила Елена Бердникова.


Елена Бердникова стала третьим по счету мэром, который покидает свой пост за последнюю неделю. 22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку, 28 мая глава Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области.
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