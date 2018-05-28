Глава Серова Елена Бердникова подала в отставку

Сегодня, 28 мая, в отставку подала глава Серова Елена Бердникова.

По сообщению газеты «Глобус», о своей отставке Бердникова, которая возглавляла ГО в течение шести лет, заявила на рабочем совещании. 29 мая пройдет заседание Думы Серова. На нем депутаты могут принять отставку и объявят конкурс на замещение должности мэра.



