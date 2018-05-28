Депутат Илья Гаффнер освобожден решением суда от долга в 160 млн рублей

28 мая Свердловский Арбитражный суд освободил депутата Илью Гаффнера от выплаты долга кредиторам в размере 160 млн рублей.

Большую часть собранных в конкурсную массу средств, а именно 448 тыс. 446 рублей, решением суда выплачено Илье Гаффнеру на жизнь и содержание несовершеннолетних детей. Остальные средства ушли на затраты, связанные с ведением процедуры банкротства.





Кредиторы депутата выплат не получили. Долг депутата перед Россельхозбанком составил около 159,9 млн рублей. 120 тыс. рублей Илья Гаффнер должен компании «Приоритет», выкупившей долг депутата у Сбербанка, учредителем которого является жена депутата гордумы Екатеринбурга Олега Хабибуллина. По неподтвержденным данным URA.RU, это была сделка, которая помогала Гаффнеру уйти от потери всего имущества.



В итоге Арбитражный суд прекратил конкурсное производство в отношении Гаффнера и освободил его от заявленных долгов кредиторам. На заседание представители банков не явились. Как уточнил финансовый управляющий, предложений по дальнейшей описи имущества Ильи Гаффнера банками не выдвигалось. Также Александр Осинский заявил, что все процедуры относительно банкротства депутата Ильи Гаффнера были осуществлены в рамках законодательства.





Решением суда Илья Гаффнер был освобожден от долгов, заявленных кредиторами.