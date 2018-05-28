«Колыма не ссылка». Является ли назначение Сергея Носова врио губернатора повышением?

Назначение на губернаторский пост мэра Нижнего Тагила давно ожидаемо, или, во всяком случае, обсуждаемо уже несколько лет. Начиная с должности губернатора Свердловской области, Челябинской области, Кемеровской области, а теперь вот, состоявшееся – Магаданской области.

Слухи об этом возникали периодически в разные годы, и складывалось впечатление, что на Носова как бы примеряли потенциально свободные вакансии, которые возникали в проблемных регионах. Поэтому, после опубликования Указа Путина возникает сразу несколько вопросов:

В Магадане просто освободилось место «для Носова», или его специально подготовили для повышения статуса мэра Нижнего Тагила?

Кто займет его место в самом крупном после Екатеринбурга городе на Среднем Урале?

И, не является ли, попутно, это назначение приёмом для того, чтобы окончательно протолкнуть в Свердловской области схему по отмене прямых выборов глав муниципалитетов, повысив таким образом, управляемость МО региональному и федеральному центрам?

По этому поводу редакция TagilCity.ru собрала мнения ряда экспертов.

Мнения собрались самые разные. В частности, доктор политологических наук и кандидат философских Сергей Мошкин по телефону отказался подробно комментировать назначение Носова в Магаданскую область, поскольку «конспирологией» заниматься не собирается, а для фактурного обсуждения у него пока мало информации. Хотя на его страничке в ФБ видно, что эта тема его заинтересовала. Видимо, следует ожидать от него в ближайшее время более подробных выводов, сделанных на основе дополнительных данных.

Эдуард Коридоров, эксперт РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью):

Губернатор Магадана давно фигурант различных рейтингов и списков с пометкой «на вылет». Причиной тому, главным образом, возраст ушедшего губернатора. Появление Сергея Носова в новой роли так далеко от малой родины - это и дань харизме и потенциалу тагильского мэра, и следствие очевидного факта, что Носову тесно в должности мэра, отчего между ним и областной властью возникло напряжение. Спокойное, цивилизованное расставание Носова со Средним Уралом — наилучший выход для обеих сторон. Конечно, по логике вещей, теперь в Нижнем Тагиле должна восторжествовать новая схема избрания мэра: третий эксперимент с независимым строптивым градоначальником никому из областных управленцев не нужен. Новое назначение Носова — это очередное признание надежности уральской школы реальной политики. Бурков, Носов, Якушев, Кобылкин — живые примеры ее успешности.

Андрей Русаков, исполнительный директор Центра Европейско-Азиатских исследований:

С одной стороны, замены ушедшего «по собственному желанию» губернатора Печеного вполне логична, последнему исполнилось уже 68 лет, и все происходит в соответствии с требованиями законодательства «О Госслужбе». Печенов, похоже, действительно решил уйти «на покой», поскольку не заявлялся на праймериз «Единой России» и заявляться на следующий срок не собирался. С другой стороны назначение врио Сергея Носова, далекого от специфики социально-экономических особенностей Магаданской области, выглядит довольно неожиданно. С третьей стороны, очевидно, что его опыт управленца наконец-то стал востребован на более высоком уровне, чем глава муниципалитета. Носов давно, как личность и руководитель, нуждался в росте. Другое дело, что сейчас ему придется выстраивать отношения с местными элитами, что не просто, учитывая удаленность Магаданской области, и политический опыт Сергея Носова, привыкшего работать на Урале с руководителями металлургических бизнесов, от которых напрямую зависят и политики на местах. Если говорить об окончательной смене схемы выборов муниципалитетов в Свердловской области, то, действительно, это назначение можно использовать для того, чтобы региональные власти «помогли» окончательно реализовать федеральным политикам перейти в России на «советскую» схему выборов на местах. Механизмы, оттолкнувшись от Указа Президента, придумать не так сложно. Кто может заменить Носова в Нижнем Тагиле? Думается, здесь надо прежде всего посмотреть на близких к нему заместителей, но с учетом того, что их кандидатуры устроят и пройдут согласование с владельцами градообразующих предприятий города. Конкретных кандидатов пока не вижу.

Михаил Корабельников, политолог:

В данном случае я считаю, что человеку просто дали статус, но отправили куда подальше как сильную фигуру на Урале. Причем, не только в Свердловской, но и Челябинской области. Тут стоит напомнить, что в Магнитогорске, да и в Челябинской области в целом, Сергей Носов, как и вся его семья пользуются большим уважением как династия металлургов. И это тоже надо учитывать. Я не исключаю, что это назначение может быть использовано для того, чтобы окончательно закрыть в Свердловской области тему прямых выборов мэров. Достаточно провести областной закон, пользуясь действием Указа Президента, и назначив на определенный срок врио главы Нижнего Тагила. А потом, после этого, просто изменить схему выборов и в Нижнем Тагиле, единственном в Свердловской области городе, где до сих пор схема выборов сильного мэра была жива. Кто может его заменить? Думается, здесь можно рассматривать как минимум несколько фигур, с которыми согласятся владельцы градообразующих предприятий в любом раскладе – это либо Игорь Холманских, который может является стопроцентным протеже Сергея Чемезова, либо, Алексей Балыбердин. Последний, являясь депутатом ГД РФ, и выходцем с того же УВЗ, может стать в смысле выбора «простого рабочего парня» весьма успешной находкой для идеологов следующего назначения на пост главы города, либо выборов его, если они вообще состоятся.

Роман Зыков, политтехнолог:

Сергея Носова давно и очень часто удаляют куда подальше от Тагила и Свердловской области вообще. Складываются два фактора. Первое - он немного мешает свердловской региональной элите, знаете такой мэр из разряда "неприкасаемых" - тронуть хозяина Путинграда нельзя, он и в Москве с подвязками и фигура даже федеральная, да и Путин у нас мчится в Тагил на вертолете вместо того, чтобы прогуляться с первым и вторым лицом области. Помните, как тагильским прямым выборам мэра сохранили жизнь по большой просьбе больших начальников? Второй фактор - ему при этом истеблишментском лоске и неудобно быть каким-то мэром одного из муниципалитетов области. Фейки про назначение Носова то челябинским главой, то кемеровским - это же не дым без огня, это сполохи явных процессов по кадровому устройству матерого политика и администратора. А Колыма не ссылка - просто субъект федерации лучше областного муниципалитета. Кто займет его место - думают в мозговом тресте администрации губернатора и главное, чтобы кандидат устроил корпоративные верхи НТМК и УВЗ. "Варяга" в таком городе не будет. Приемом по устранению последних островков, где градоначальника выбирают прямым голосованием, это не является, но удобным событием для окончательного решения мэрского вопроса является точно. Тагил в этой ситуации больше не рулит!

В целом собеседники сходятся в одном: сейчас в России наиболее опытных мэров выводят в губернаторы, успешных губернаторов - в министры. Новая политическая тенденция показала себя и в карьере Сергея Носова.