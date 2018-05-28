Носовнеуходи: флешмоб в поддержку мэра начался в Нижнем Тагиле

Кто с нами и не хочет отпускать Сергея Константиновича - поддерживайте акцию! Посмотрим сколько нас, искренне любящих нашего мэра пишут в соцсетях тагильчане.

В акции уже принимают участие работники предприятий, журналисты и другие горожане. К постам с фотографиями с мэром тагильчане ставят #Носовнеуходи. Среди фотографий уже появился кадр с подобной надписью на здании администрации Нижнего Тагила.