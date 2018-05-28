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Новости Нижнего Тагила

#Носовнеуходи: флешмоб в поддержку мэра начался в Нижнем Тагиле

28 мая 2018, 13:55Добавить новость
интернет,Нижний Тагил,Носов,политика,флешмоб
Акция с названием #Носовнеуходи началась в Нижнем Тагиле 28 мая. Жители города выкладывают в социальных сетях фотографии мэра Сергея Носова и добавляют хэштег.
Кто с нами и не хочет отпускать Сергея Константиновича - поддерживайте акцию! Посмотрим сколько нас, искренне любящих нашего мэра, -- пишут в соцсетях тагильчане. 

В акции уже принимают участие работники предприятий, журналисты и другие горожане. К постам с фотографиями с мэром тагильчане ставят #Носовнеуходи. Среди фотографий уже появился кадр с подобной надписью на здании администрации Нижнего Тагила. 
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