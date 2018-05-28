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Новости Нижнего Тагила

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 7 июня

28 мая 2018, 07:05Добавить новость
интернет,политика,Путин,Россия,прямая линия,президент,Новые известия
Пресс-служба Кремля подтвердила, что прямая линия с Владимиров Путиным состоится 7 июня. С 8 утра 27 мая начнётся приём вопросов для президента.

Прямая линия с Владимиром Путиным выйдет в эфир на центральных телеканалах и на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 7 июня 2018 года.

Вопросы президенту можно будет задать посредством телефона, через СМС, специальное приложение или через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Через приложения «Москва-Путину» и «ОК Live» можно связаться со студией напрямую.

«Новые Известия» сообщают, что это будет первая прямая линия, которая пройдёт без зрителей в студии. Это сделано для того, чтобы президент мог сосредоточиться на вопросах телезрителей.

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