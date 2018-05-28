Сергей Носов назначен врио губернатора Магаданской области на встрече с Путиным
28 мая, 15:30Политика
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 28 мая назначен врио губернатора Магаданской области. Об этом решении Владимира Путина говорится на официальном сайте Кремля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее источники сообщали, что Сергей Носов прошел аудиенцию в Москве в конце минувшей недели. Наблюдатели за политической обстановкой региона озвучивали три актуальные версии развития карьеры уральского чиновника.
После перевода губернаторов ЯНАО и Тюменской области в федеральное правительство - губернаторство именно в этих двух регионах стало основными вариантами новой должности тагильского мэра. Однако 28 мая на сайте Кремля появилось официальное врио губернатора Магаданской области.
Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области.
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