Сергей Носов назначен врио губернатора Магаданской области на встрече с Путиным

Ранее источники сообщали, что Сергей Носов прошел аудиенцию в Москве в конце минувшей недели. Наблюдатели за политической обстановкой региона озвучивали три актуальные версии развития карьеры уральского чиновника.

После перевода губернаторов ЯНАО и Тюменской области в федеральное правительство - губернаторство именно в этих двух регионах стало основными вариантами новой должности тагильского мэра. Однако 28 мая на сайте Кремля появилось официальное врио губернатора Магаданской области.