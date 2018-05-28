Тагильчане хотят видеть Сергея Носова президентом России
28 мая, 17:50Политика
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В социальных сетях жители Нижнего Тагила обсуждают назначение Сергея Носова на новую должность - врио губернатора Магаданской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане, участвуя во флешмобе #Носовнеуходи и комментируя новость, с разных сторон характеризуют теперь уже бывшего мэра Нижнего Тагила.
Однако многие сошлись во мнении на том, что хотят видеть чиновника в качестве президента России. Более того, тагильчане шутят, что Сергей Носов задумал именно такой сценарий.
Хороший был мэр! Второй раз покидает Тагил! Надеюсь в третий раз вернется президентом! -- пишет тагильчанин Михаил Шевкунов.
Честно, я вижу Сергея Константиновича президентом России! Хороший преемник будет пишет тагильчанка Юлия.
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