Тагильчане хотят видеть Сергея Носова президентом России

Тагильчане, участвуя во флешмобе #Носовнеуходи и комментируя новость, с разных сторон характеризуют теперь уже бывшего мэра Нижнего Тагила.

Однако многие сошлись во мнении на том, что хотят видеть чиновника в качестве президента России. Более того, тагильчане шутят, что Сергей Носов задумал именно такой сценарий.

Хороший был мэр! Второй раз покидает Тагил! Надеюсь в третий раз вернется президентом! -- пишет тагильчанин Михаил Шевкунов.

Честно, я вижу Сергея Константиновича президентом России! Хороший преемник будет пишет тагильчанка Юлия.