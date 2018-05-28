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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане хотят видеть Сергея Носова президентом России

28 мая 2018, 17:50Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Путин,Свердловская область,президент,Магаданская область
В социальных сетях жители Нижнего Тагила обсуждают назначение Сергея Носова на новую должность - врио губернатора Магаданской области. Тагильчане, участвуя во флешмобе #Носовнеуходи и комментируя новость, с разных сторон характеризуют теперь уже бывшего мэра Нижнего Тагила.

Однако многие сошлись во мнении на том, что хотят видеть чиновника в качестве президента России. Более того, тагильчане шутят, что Сергей Носов задумал именно такой сценарий.

 

А может это только начало? Может он смену себе уже начал готовить и в 2024 на президентских будем за Носова голосовать? -- предположил Алексей Слюсарев.

 

Хороший был мэр! Второй раз покидает Тагил! Надеюсь в третий раз вернется президентом! -- пишет тагильчанин Михаил Шевкунов.

 

Честно, я вижу Сергея Константиновича президентом России! Хороший преемник будет, -- пишет тагильчанка Юлия.

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