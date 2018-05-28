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Новости Нижнего Тагила

Владислав Пинаев станет врио главы Нижнего Тагила

28 мая 2018, 15:50Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,политика,Путин,Владислав Пинаев,мэр,назначение,врио
Временно исполнять обязанности главы Нижнего Тагила будет вице-мэр Владислав Пинаев. Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев будет врио главы города. Это назначение связано с переводом Владимиром Путиным мэра Сергея Носова на пост врио губернатора Магаданской области 28 мая. 

Владислав Пинаев родился в городе Асбест в 1969 году. С июля 2012 года по январь 2014 года он занимал должность министра промышленности и науки Свердловской области. В 2017 году он заработал 2,6 млн рублей и стал третьим в рейтинге чиновников Нижнего Тагила с самыми высоким доходами
город,Нижний Тагил,Носов,политика,Путин,Владислав Пинаев,мэр,назначение,врио
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