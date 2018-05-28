Выборы мэра Нижнего Тагила должны пройти 9 сентября
28 мая, 16:15Политика
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9 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле должны пройти выборы главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил является единственным городом в Свердловской области, где сохранены прямые выборы мэра.
Напомним, что 28 мая указом президента РФ Владимира Путина мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначен врио губернатора Магаданской области.Временно исполнять обязанности главы Нижнего Тагила будет первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев.
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