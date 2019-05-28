Мэр Екатеринбурга отменил свой отчет перед депутатами

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Александр Высокинский отменил свое вступление пред депутатами думы Екатеринбурга. Об этом в соцсети написал депутат Дмитрий Сергин.
Сюжеты: Екатеринбург
30 мая гордуме Екатеринбурга должно было пройти заседание, на котором Александр Высокинский должен был зачитать свой отчет. На заседании также планировалось обсудить вопрос «Об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год».
По предварительной информации, отчет не поступил в думу. Для его рассмотрения непосредственно на заседании нужно, чтобы текст отчета прошел профильные комиссии.
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