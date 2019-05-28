Мэр Екатеринбурга отменил свой отчет перед депутатами

30 мая гордуме Екатеринбурга должно было пройти заседание, на котором Александр Высокинский должен был зачитать свой отчет. На заседании также планировалось обсудить вопрос «Об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год».

По предварительной информации, отчет не поступил в думу. Для его рассмотрения непосредственно на заседании нужно, чтобы текст отчета прошел профильные комиссии.