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#домахорошо
Мэр Екатеринбурга отменил свой отчет перед депутатами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр Екатеринбурга отменил свой отчет перед депутатами

Сегодня, 20:17ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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